رئيس الوزراء : برنامج الطروحات يستهدف توفير تمويل إضافي للشركات

الطروحات لتنشيط البورصة وإظهار قيمة الأصول المملوكة للدولة

الجارحي : البرنامج خطوة تساهم في وضع اقتصادنا على الطريق الصحيح

الملا : قطاع البترول أهم القطاعات الواعدة التي تدعم الاقتصاد.. ويشهد طفرة كبيرة المال – خاص: تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، في اجتماع حضره وزيري البترول والمالية، وقيادات شركات البترول، خطة طرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات البترول بالبورصة، وذلك ضمن مجموعة من الاجتماعات لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الحكومة. وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن برنامج الطروحات يهدف لتنشيط البورصة التي تمثل تقييما حقيقيا لأداء الشركات كما تعكس مؤشرات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر، وتوفير تمويل إضافي للشركات يُمكنها من التوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارتها. مشددا على أن البرنامج لا يستهدف الاستغناء عن أي من العمالة بها، بل يقوم على الطرح في البورصة، لتوجه حصيلة الطرح لدعم قدرات الشركات على النمو وتحسين أوضاعها. وعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول موقف شركات البترول، للتوصل إلى أفضل الشركات التي يمكن البدء في طرح جانب من رأس مالها بالبورصة خلال الفترة المقبلة، وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يعد أهم القطاعات الواعدة التي تدعم الاقتصاد القومي والتي تشهد طفرة كبيرة، لافتا إلى أن قطاع البترول يخضع لعملية إعادة هيكلة تتم بشكل تدريجي، ويهدف البرنامج إلى إيجاد تمويل يساعد تلك الشركات على التوسع في أعمالها بما يخدم الأهداف القومية التي يحققها هذا القطاع المهم. و أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن برنامج الطروحات خطوة تساهم في وضع اقتصادنا على الطريق الصحيح، للقضاء على الاختلالات الهيكلية التي عانت البلاد منها لفترات طويلة، لافتا إلى أن أنه القيمة الاجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 80 مليار جنيه. ويتضمن البرنامج أكثر من عشرين شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة، وأخرى يتم زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات، من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رءوس أموال تلك الشركات.

