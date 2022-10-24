رئيس الوزراء بجلسة الثروة العقارية: نريد آلية لحصول الأسر المتوسطة على وحدات بنظام سداد مطول

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك اقتراحات لتملك الأجانب للوحدات السكنية وحصولهم على إقامات مثلما تم من قبل بإعطاء المستثمر الأجنبي الجنسية مقابل الاستثمار.

وذلك خلال جلسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

وأضاف مدبولي أن هناك موضوعين يجب مناقشتهما بالمؤتمر، الأول: أنه يجب أن تكون هناك آلية تمويل تمكن الأسر متوسطة الدخل من الحصول على وحدات بنظام سداد مطول وهناك مشكلة أن البنوك تعتمد على الوحدة كضمانة إضافة لفائدة عالية غير جذابة ولابد أن يكون هناك توافق بين الجميع في هذا الأمر.

والموضوع الثاني هو عدم قدرتنا على تصدير العقارات، وهناك مشكلة كبيرة على عدم القدرة على الترويج للعقارات في حين أن الدولة لديها المقومات لتصدير العقاري،

وأوضح رئيس الوزراء: “نحتاج أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بهذه التوصيات وبإطار تنفيذي”.