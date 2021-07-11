رئيس الوزراء باجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية: لن نسمح بأي تأخير للمشروعات

كلف رئيس الوزراء برفع كل مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل، والإسراع بالانتهاء من أعمال المرافق بالكامل

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارة والهيئة.

وجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة الانتهاء من كل المشروعات الجاري تنفيذها في مواعيدها المقررة، وقال : لن يتم السماح بأي تأخير، وسبق أن أكدت ضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع في المحاور الرئيسية، والالتزام بذلك في أقرب فرصة، مع ترك المحاور الفرعية لأعمال الإنشاءات التي تتم.

وكلف رئيس الوزراء برفع كل مخلفات البناء على الفور من مواقع العمل، والإسراع بالانتهاء من أعمال المرافق بالكامل، وقال إن هذا المشروع يعد نموذجاً يعكس قدرة الشعب المصري، ويمهد لإعلان ميلاد الجمهورية الجديدة، وفق ما أعلنته القيادة السياسية.

وشدد في هذا الإطار على أهمية أن يكون سير العمل وفق برنامج زمني محدد يتم الإلتزام به، ومؤكداً : سأتابع معدلات التنفيذ دورياً، وعلى استعداد لزيارة العاصمة أسبوعياً لمتابعة الموقف عن كثب.

وعقب الإجتماع بدأ رئيس الوزراء، مع وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية، جولة موسعة يزور خلالها العديد من مواقع العمل والإنشاءات لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.