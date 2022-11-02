رئيس الوزراء: انفراجة في دخول مستلزمات الإنتاج منذ قرارات «المركزي».. وتوسع بمنافذ السلع المخفضة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، في مؤتمر صحفي منذ قليل إن هناك انفراجة حدثت في دخول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وقال إن الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم ناقشت تقريرًا حول موقف الاقتصاد المصري بعد القرارات الأخيرة وتحرير سعر العملة، وفي ضوء كل القرارات التي صدرت عن المؤتمر الاقتصادي وحزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها.

وقال رئيس الوزراء إنهم يتابعون على الأرض منذ صدور القرارات توافر السلع والأسعار لأن كل الهدف هو الحفاظ على توافر السلع والحفاظ قد الإمكان على أن تكون الأسعار مستقرة في هذه المرحلة.

ولهذا اليوم كان هناك تكليفات لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظات ووزارة التموين بالتوسع في توزيع كراتين التي تحتوي على السلع الغذائية والتوسع في المنافذ التي يعرض فيها السلع بأسعار مخفضة واستمرارها الفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تواصل مستمر مع اتحادات الغرف والتأكيد على توفير السلع واستقرارها، وأيضًا مع قرارات محافظ البنك المركزي بدأ بالفعل يكون هناك انفراجة في دخول المواد الخام و مستلزمات الإنتاج وبدأ رجال الصناعة فعلا يقولون أن الموضوع تحرك منذ اتخاذ القرارات .