سيـــاســة

رئيس الوزراء اليوناني : اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من خياراتنا لحل خلافنا مع تركيا

وأكد أن تركيا تقابل عروض اليونان للحوار والدبلوماسية بالتصعيد والتعنت، وتهديد الأمن الإقليمي
المال - خاص 7:56 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 7:56 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الجمعة، أن تركيا تقابل عروض اليونان للحوار والدبلوماسية بالتصعيد والتعنت، وتهديد الأمن الإقليمي.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تحركات تركيا تهدد الأمن في شرق المتوسط.

وتابع: “الاستفزازات التركية لا يمكن أن تستمر، ومن خياراتنا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل خلافنا مع تركيا”.

اقرأ أيضا  وفد إسرائيلي يطير إلى البحرين للتباحث بشأن صياغة اتفاقية السلام

يذكر أن البرلمان الأوروبي حذر من أن “السياسات الخارجية التي تنتهجها تركيا وممارساتها في المتوسط، تعود بعواقب سلبية على الاستقرار الإقليمي”، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أنقرة في هذا السياق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بسبب ممارسات «شرق المتوسط».. اليونان : إما الحوار أو العقوبات لتركيا

هيثم سمير 7:58 م, السبت, 19 سبتمبر 20

اليونان تعتزم تعزيز جيشها وقواتها الدفاعية ببرامج تسليح جديدة

محمد بدر 5:04 م, الأثنين, 7 سبتمبر 20

تصعيد جديد بين البلدين.. وزير يوناني: أردوغان يعيش الأوهام ومستعدون لمواجهة تركيا

منتصر محمود 2:49 م, الأحد, 6 سبتمبر 20

البرلمان اليوناني يصادق على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية مع مصر وإيطاليا

محمود خاطر 12:47 ص, الخميس, 27 أغسطس 20

اليونان تضاعف عدد السياح الإسرائيليين المسموح لهم بدخول البلاد إلى 1200

عادل عبدالجواد 2:25 م, الأربعاء, 26 أغسطس 20

اليونان تدعو تركيا لوقف التحركات غير القانونية في المنطقة: تصعيد خطير

المال - خاص 2:38 م, الأثنين, 10 أغسطس 20