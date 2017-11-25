رئيس الوزراء الياباني يقدم العزاء إلى السيسي في ضحايا الروضة

هاجر عمران: وزعت السفارة اليابانية فى القاهرة بيانا اليوم السبت، بنص الرسالة التى قدمها شينزو آبى رئيس الوزراء، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم العزاء فى ضحايا الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة فى العريش. وقال آبى خلال البيان:"بصفتي صديقًا…

هاجر عمران:

وزعت السفارة اليابانية فى القاهرة بيانا اليوم السبت، بنص الرسالة التى قدمها شينزو آبى رئيس الوزراء، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم العزاء فى ضحايا الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة فى العريش.



وقال آبى خلال البيان:”بصفتي صديقًا مقربًا لفخامتكم، أشعر بغضبٍ شديد وحزنٍ عميق جراء هذه الحادثة الإرهابية المؤلمة التي استهدفت مسجدا بالعريش، والتي أودت بحياة عددٍ كبير من المواطنين المصريين”.

وتقدم إبى بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين نيابةً عن حكومة اليابان وشعبها، مؤكدا أن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي سبب من الأسباب، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تدين بحسم هذا العمل الإرهابي الخسيس، معربا عن تضامن اليابان مع الرئيس المصرى والشعب.