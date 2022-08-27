رئيس الوزراء الياباني: سنواصل تشجيع شركاتنا للقدوم إلى مصر والاستثمار فيها

أكد “فوميو كيشيدا”، رئيس الوزراء الياباني أنهم سيواصلون تشجيع الشركات اليابانية للقدوم إلى مصر والاستثمار فيها.

وتوجه “كيشيدا” بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على تقديمه العزاء في وفاة رئيس الوزراء الياباني الراحل “شينزو آبى”، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة المصرية في قمة تيكاد٨.

وفيما يخص استثمارات الشركات اليابانية في مصر، أشار “كيشيدا” إلى وجود العديد من النماذج الناجحة للشركات اليابانية في مصر، ومنها شركة “تويوتا تسوشو” التي وقعت، منذ أيام، مذكرتي تفاهم مع هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد رئيس الوزراء الياباني أنهم سيواصلون تشجيع الشركات اليابانية للقدوم إلى مصر والاستثمار فيها.

وجاء ذلك حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع “فوميو كيشيدا”، رئيس الوزراء الياباني، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، على هامش مشاركة مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” المنعقدة على مدار يومي 27 و 28 أغسطس الجاري بدولة تونس.



وحضر الاجتماع السفير إيهاب فهمى، سفير مصر بتونس، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس الوزراء.

وأثنى رئيس الوزراء الياباني على التعاون القائم مع مصر في مجال المدارس، وكذا في مجال التعليم العالي من خلال الجامعة المصرية اليابانية التي تستقطب ليس فقط الدارسين المصريين، وإنما أيضاً العديد من الطلبة الأفارقة والأجانب.

واختتم رئيس وزراء اليابان حديثه، بالإشارة إلى جوانب التعاون الإنمائي مع مصر في مجالات النقل، والصحة، وكذا طرح ٥٠٠ مليون دولار من سندات الساموراى المقومة بالين الياباني، مؤكداً على ما توليه الحكومة اليابانية من اهتمام بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.