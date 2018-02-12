رئيس الوزراء الهندي يفتتح قمة الحكومات بدبي

متابعاتأجرى رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الاحد زيارة خاطفة الى دولة الامارات العربية المتحدة، ألقى خلالها كلمة رئيسية بصفته ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، وفق ما نقلته وكالة فرانس 24واثنى مودي على الامارات التي يعيش فيها 3,3 مليون هندي لانها "سخّرت التقنية" و"تمكنت من خلق معجزة ا

متابعات

أجرى رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الاحد زيارة خاطفة الى دولة الامارات العربية المتحدة، ألقى خلالها كلمة رئيسية بصفته ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، وفق ما نقلته وكالة فرانس 24

واثنى مودي على الامارات التي يعيش فيها 3,3 مليون هندي لانها “سخّرت التقنية” و”تمكنت من خلق معجزة اقتصادية قلما نرى مثيلا لها في العالم”.

وعندما اضاء رئيس الوزراء الهندي على مبادرات متطورة قامت بها حكومته مثل نظام موحد للبطاقات الشخصية متصل بالهواتف الجوالة والحسابات المصرفية، بدا وكأنه في موطنه في الامارة المولعة بالتقنية.