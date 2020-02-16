رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية ببنها تخفض الأسعار وسننشئ واحدة بكل محافظة

وأوضح مدبولى أن الحكومة سعت الفترة الماضية لإحداث وفرة فى إنتاج السلع وتقليل "الحلقات الوسيطة"بين المنتج والمستهلك .

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء صباح اليوم المنطقة الاستثمارية ببنها فى محافظة القليوبية ، ورافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونائبا المحافظ، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وكلف رئيس الوزراء خلالها بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع التى تؤدى للمنطقة الاستثمارية والطرق الداخلية بها.

وأكد على أن نموذج المناطق الاستثمارية كتلك التى فى بنها يعطى فرصة للمنتج فى تصنيع منتجة بتكلفة مناسبة ويساهم فى نهاية المطاف فى ضبط الأسعار.

وأوضح أن الحكومة سعت الفترة الماضية لإحداث وفرة فى إنتاج السلع ، وتقليل “الحلقات الوسيطة” بين المنتج والمستهلك .

وذلك حتى يتمكن المستهلك من الحصول على السلعة بأسعار مناسبة، قائلا أن الحكومة نجحت فى فى ضبط الأسعار بنسبة كبيرة.

استطلع رئيس الوزراء فى بداية الجولة الخدمات التى سيتم تقديمها للمستثمرين بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية .

حيث سيقوم المركز بتيسير الإجراءات للمستثمر للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص لمشروعه الاستثمارى.

وستنتقل جميع السلطات المطلوبة لتنفيذ إجراءات المستثمر إلى ممثلى الجهات الإدارية الممثلة بالمركز وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

وتفقد رئيس الوزراء نموذجا من الوحدات الصناعية بالمنطقة والتى تم تصميمها بحيث تصلح العمل بميزانين.

وتفقد نموذجاً آخر للثلاجات تتكون من ثلاثة عيون ، ونموذجا للوحدات الصناعية الصغيرة والمخصصة للصناعات الصغيرة المساعدة مثل التغليف وغيرها من الصناعات المغذية.

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى خلال الجولة أن المنطقة الإستثمارية ببنها واحدة من 3 مناطق بدأت فى العمل عليها هيئة الإستثمار.

واوضح أنها حالياً فى مراحل التشطيب النهائى وسيتم البدء فى إجراءات تسليم الوحدات للمستثمرين الراغبين والذين قاموا بحجز هذه الوحدات.

وأضاف مدبولى أن هذا النموذج نن المناطق الاستثمارية فى منتهى الأهمية لكونها منطقة متكاملة توفر المناخ اللازم لإنجاح عملية التصنيع والتسويق، وتقديم خدمات للمستثمرين.

وتابع رئيس الوزراء قائلا أن تخصص المنطقة الاستثمارية ببنها الصناعات الغذائية لارتباطها بالمنطقة التى تتواجد بها وقربها من أراض زراعية وتوافر إنتاج غذائى كبير جداً.

وقال إنها تتضمن مخازن وثلاجات وورش ، ومركزاً لخدمات المستثمرين ، ومركز لريادة أعمال.

ولفت إلى أن مساحة المنطقة الإستثمارية فى بنها تقدر بـ 46 فدانا، وتبلغ تكلفة تنفيذها 1,1 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم طرحها بنظام حق الإنتفاع ويمكن كأحد الحوافز أن يتم طرحها بنظام الإيجار التمليكي.

حيث بموجبه يتم تأجير الوحدة الصناعية لفترة وتنتهى بتملك الوحدة بما يتوافق ورغبة العديد من المستثمرين ، أو البيع المباشر.

وسلّط رئيس الوزراء الضوء على أهمية الاستمرارية وتوافر الإدارة والتشغيل والصيانة بالمنطقة الإستثمارية ببنها..

ووجه بأن يتم وضع ذلك فى الحسبان حتى لا يطرأ تدهور فى المرافق بالمناطق الإستثمارية بوجه عام لعدم وجود كيان مسئول عن إدارة وتشغيل وصيانة تلك المناطق.

رئيس الوزراء : شركة للصيانة والتشغيل بالمنطقة الاستثمارية

ووجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك منذ أول لحظة شركة مسئولة عن الصيانة واستمرارية التشغيل .

وتابع بأنه من الممكن وجود وديعة صيانة وتشغيل يشارك فيها الجميع لضمان استمرار المستوى المتميز التى تم إنشاؤها عليه.

رئيس الحكومة: منطقة استثمارية بكل محافظة وقد تزداد لأكثر من منطقة

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف إقامة منطقة استثمارية بكل محافظة، وقد تضم المحافظة الواحدة أكثر من منطقة.

مدبولى: نبنى 13 مجمعاً لإنشاء 4500 مصنع

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية ببناء 13 مجمعا صناعيا، سوف تضم 4500 مصنعا .

الصناعة أولوية للدولة

ونوه إلى أن هدف الحكومة زيادة أعداد تلك المناطق حيث أن قضية الصناعة أولوية أولى لدى الحكومة.

وقال إن الصناعة تساهم فى استدامة النمو الذى بدأ تحقيقه الفترة الماضية، ولهذا سيكون التركيز على هذا الملف بشكل أساسى.