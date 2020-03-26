رئيس الوزراء : المصانع تستمر بعملها وقراراتنا لا تستهدف شل اقتصاد الدولة

شدد رئيس الوزراء على المحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقده اليوم عبر الفيديوكونفرانس علي أن القرارات الصادرة في مواجهة “كورونا” ليس الهدف منها التسبب في شلل لاقتصاد الدولة.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين للتنسيق مع مديري الأمن للتأكيد على قيام المصانع بعملها، بحيث لن يتم إيقاف العمل في حركة المصانع شرط تنظيم الورديات وتنظيم نقل العمالة أو توفير إقامة لهم في المصانع.

وأكد رئيس الوزراء أيضا على استمرار العمل في الموانئ طوال الـ24 ساعة كما هي، وشدد على أهمية استمرار حركة الاستيراد والتصدير بالدولة.

وأوضح مدبولي: “الموضوع ليس حظر تجوال بمعني حظر تجوال، الصناعة والمستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين يجب أن تستمر ويجب ألا يتم التسبب بإعاقتها، وطالب المحافظين في الوقت نفسه بالتنسيق مع أصحاب المصانع لاستمرار عملها مع تنسيق حركة العمالة”.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن حظر التجوال الحالي يهدف للحد من حركة المواطنين غير الضرورية مثل الجلوس بالمقاهي، والتجول والتزاحم في المولات، وليس إيقاف عجلة نمو الدولة واقتصادها.

وأكد مدبولي في هذا الصدد على ضرورة قيام المصالح الحكومية بالعمل بأقل عدد من الموظفين يضمن تسيير الأعمال.

وطالب ببقاء العمالة الإضافية في المنازل لتخفيف الضغط علي الشوارع ووسائل النقل الجماعي المختلفة.

ووجه المحافظين أيضاً بتعطيل عمل الموظفين العاملين بالمصالح الحكومية المقيمين في محافظة أخرى والذين يتوجهون إلى العمل بمحافظة أخرى غير المقيمين بها.

واطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على توافر السلع الاستراتيجية، والمستلزمات الطبية المختلفة.

واستعرض مدبولي مع المحافظين موقف الحالات المصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وعزل الحالات المخالطة لها، وأعمال التطهير المختلفة.