رئيس الوزراء : المشروعات القومية أسهمت في خفض معدل البطالة إلى أقل من 7.5%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أنه من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية أسهمت في خفض معدل البطالة خلال 8 سنوات من 13% في 2014 إلى أقل من 7.5% اليوم، رغم التحديات التي تواجهنا، مشيرًا إلى هذه المشروعات كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر، بالإضافة إلى أنها وفرت ملايين فرص العمل للشباب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، من أجل عرض بعض النقاط حول قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، ودور الدولة في تحمل الأعباء عن المواطنين جراء الأزمات العالمية، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء.