رئيس الوزراء: المشروعات التي ننفذها تقدر بتريليون و322 مليار جنيه

متابعاتقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأحد، إن حجم المشروعات التي تنفذها الحكومة والتي عرضتها وزيرة التخطيط تقدر بواحد تريليون و322 مليار جنيه جاء ذلك في تصريحات بمقر وزارة الاستثمار، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ.وأضاف إسماعيل: "هناك 383 مشروعا يجري العمل على استكماله

متابعات

قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الأحد، إن حجم المشروعات التي تنفذها الحكومة والتي عرضتها وزيرة التخطيط تقدر بواحد تريليون و322 مليار جنيه



جاء ذلك في تصريحات بمقر وزارة الاستثمار، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أ ش أ.

وأضاف إسماعيل: “هناك 383 مشروعا يجري العمل على استكمالهما من إجمالي 10500 مشروع كانت متوقفة منذ سنوات طويلة”.

وأشار إلى أنه سيقوم بزيارت تفقدية لعدد من المحافظات في الوجه البحري والقبلي بالاضافة الى العمل الاداري الحكومي لمتابعة المشروعات .

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري قطع خطوات ايجابية وسنرى أثر المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة في حيّز التنفيذ تنعكس ايجابا علو حياة المواطن المصري من حيث ثابت الاسعًار ورفع مستوى المعيشة .