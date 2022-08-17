رئيس الوزراء: المشروعات التي تشهدها الموانئ المصرية تدعم حركة الصادرات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عدداً من مواقع العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية، في إطار زيارته إلى محافظة الإسكندرية اليوم.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات التي تشهدها الموانئ المصرية، والتي تدعم خطة الدولة نحو الارتقاء بدور الموانئ وتعزيز إمكاناتها لدفع حركة الصادرات، والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجيستي يخدم حركة التجارة العالمية.

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجولة ، أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تخدم التجارة والنقل البحري، من بينها إعادة تأهيل منطقة الخدمات البحرية ضمن خطة إنشاء الترسانات بالموانئ.

وذلك بتطوير رصيف الخدمات البحرية بزيادة طول الرصيف من 100م حتى 160 مترا؛ ليسمح باستقبال القاطرات الجديدة وتحويل منطقة الخدمات البحرية في ميناء الإسكندرية إلى ترسانة متخصصة، على أعلى مستوى لبناء وإصلاح وصيانة القاطرات حتى قوة شد 70 طنا، ولبناء مختلف الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية.

وأشار وزير النقل كذلك إلى أنه يتم حالياً إنشاء عدد من المناطق اللوجستية بأراضي نجع اسو والألومنيوم الأولى بمساحة 273 فدانا، والثانية بمساحة 600 فدان؛ من أجل إنشاء منطقة عالمية للخدمات اللوجستية.

وأكد أن النقلة النوعية الرئيسية حاليا تتمثل في تخطيط وتنفيذ وإنشاء المناطق اللوجستية، بحيث تكون مركزا متكاملا للخدمات وعلى مستوى عالمي، يتم من خلاله توفير مناطق إيداع جمركية وإعادة التصدير، مما يتيح فرصة كبيرة للوصول لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا، كونها جزءا من المحور اللوجستي العالمي (السخنة – الإسكندرية).

وقال الوزير إن أهمية تلك المناطق تكمن في أنها توفر جميع الخدمات اللوجستية؛ بداية من خدمات إدارة المخزون، والتغليف، والتعليب، ولصق العلامة التجارية، ومختلف خدمات القيمة المضافة، إضافة إلى توفير البنية الأساسية لتصنيع كل مستلزمات الإنتاج للصناعات الرئيسية بمصر حتى التصنيع المتكامل.

ونوّه إلى أنه من المخطط إنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة بأطوال أرصفة 3,5 كم وعمق( 18-20 متراً).

وفي الوقت نفسه، شرح الوزير تفاصيل مشروع إنشاء محطة TMT متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية، مشيرا إلى أن إقامتها تأتي في إطار تنفيذ الحكومة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر إلى أن تصبح المركز العالمي للتجارة واللوجستيات.

وأضاف الوزير أن المحطة تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، بأطوال أرصفة 2.5 كيلو متر، وأعماق تصل إلى ١٧،٥ متر، ويتم حالياً تنفيذ أعمال المرافق والمباني الإدارية والخدمية بالمحطة، ومخطط الانتهاء منها بنهاية شهر أكتوبر المقبل؛ تمهيدا للتشغيل التجريبي قبل حلول نهاية العام الحالي.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى مبنى الفحص المشترك، وتم الاشارة إلى أنه تم تنفيذ 98% من أعمال مبنى الفحص المشترك بشركة إسكندرية لمحطة الحاويات الدولية بالمنطقة الخامسة، الذي تنفذه وزارة النقل لصالح وزارة المالية، وتم تنفيذ 98% من أعمال مبنى الفحص المشترك بساحة شركة أوشن إكسبريس بالمنطقة الثانية.

بالإضافة إلى تنفيذ 98% من أعمال مبنى الفحص المشترك بساحة المفروزة بالمنطقة الرابعة، وتنفيذ 90% من أعمال مبنى الفحص المشترك بشركة إسكندرية لتداول الحاويات بالمنطقة الرابعة، ومن المخطط الانتهاء من تجهيز جميع مباني الفحص المشترك بميناءي الإسكندرية والدخيلة بنهاية الشهر الجاري.

وأضافت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، فيما يتعلق بالمباني الواقعة بميناء الدخيلة أنه تم إنشاء 3 مبان من خلال شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، حيث تصل نسبة تنفيذ أعمال مبنى الفحص المشترك بشركة إسكندرية لتداول الحاويات بالمنطقة الثالثة إلى 90%، وتنفيذ 90% من أعمال مبنى الفحص المشترك بشركة محطة الحاويات الدولية بالمنطقة الثالثة، بجانب 90% من أعمال مبنى الفحص المشترك بساحة APL المنطقة الثانية.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا محطة 55 “تحيا مصر”، واستمع إلى شرح من اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، أشار خلاله إلى أن المحطة تضم الأرصفة 55 / 62 على مساحة 560 ألف م2، وتبلغ أطوال الأرصفة نحو 25 كم، بأعماق تتراوح ما بين 14,5 و 17,5 متراً، وذلك لتستوعب المحطة ما يقرب من 12إلى 15 مليون طن سنوياً.

ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد سير العمل بمشروع تطوير كباري هويس المالح، وفي هذا الإطار أشار الفريق/ كامل الوزير وزير النقل إلى أن المشروع يشمل إنشاء 2 كوبري سيارات علوي يسمح بالمرور في الاتجاهين وإنشاء 1 كوبري سكة حديد يسمح بالمرور في الاتجاهين.

ويهدف المشروع إلى زيادة قدرات النقل النهري بالميناء بزيادة ارتفاع الكوبري بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بارتفاع 2 حاوية بدلا من واحدة، وكذا زيادة سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 72% .

وفي ختام جولته بميناء الإسكندرية، مر رئيس الوزراء ومرافقوه على مشروع إنشاء رصيف ( 85 / 3 )، الذي يأتي تنفيذه ضمن محطة متخصصة لتداول الغلال والبضائع والأخشاب وبطول 433 مترا وعمق 15,5 متر ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن والرصيف.

وأوضح الوزير أن الهدف من المشروع هو العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد على نشاط البضائع العامة والأخشاب، وذلك عن طريق زياده المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35000 م٢، ليسمح بطاقة تداول 5 ملايين طن سنوياً، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 99%.