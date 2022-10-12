رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادي سيمثل منصة لتبادل وجهات النظر مع الخبراء وصياغة خارطة طريق محددة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادي سيمثل منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر، لصياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصرى.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم جانب من الاستعدادات التي تتم لعقد المؤتمر الاقتصادي، المقرر أن يقام في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم في إطار الإعداد للمؤتمر إجراء عدد من اللقاءات مع المستثمرين في عدة قطاعات بحضور الوزراء المعنيين للاستماع إلى المقترحات التي تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد، ومواجهة التحديات.

واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، وتوجه بالتهنئة بهذه المناسبة إلى محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط الشرطة الجدد، متمنيا لهم التوفيق وهم يتحملون المسئولية، ضمن إطار المنظومة الشرطية، من أجل الحفاظ على أمن وأمان الوطن والمواطنين، بالمشاركة مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة.

وتطرق رئيس الوزراء لافتتاح الدورة الرابعة من معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية، والذى يضم منتجات متميزة”.

وأكد أن انتظام هذا الحدث الفترة الأخيرة يعكس اهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لاسيما التي تساهم في إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية وتحافظ على تراثنا العريق، وذلك بالنظر لدور تلك المشروعات في دفع وتنمية عجلة الانتاج في مختلف القطاعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.