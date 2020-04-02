رئيس الوزراء : اللجنة العليا اتفقت على إدخال مستشفيات جامعية ضمن خطة مواجهة «كورونا»

حتى يكون هناك مستشفيات بكافة المحافظات تقدم الخدمات للمرضى.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، ناقشت التنسيق بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وتم وضع خطة تنسيقية لإدخال مستشفيات جامعية لأداء خدمات في إطار مواجهة الفيروس حتى يكون هناك مستشفيات بكافة المحافظات تقدم الخدمات للمرضى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء على الهواء مباشرة عقب اجتماع اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس “كورونا” .

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمته بالشكر إلى المواطنين للالتزام الذي تم منهم لتطبيق قرارات حظر وتقييد الحركة قائلا أن ذلك الالتزام هو ما ساعد الدولة على تحقيق الانضباط.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لكل أجهزة الدولة لجهودهم التي يقومون بها والعمل على قدم وساق ، وخص بالشكر رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية وقال إن كافة تلك الجهود وتلك الجهات جميعها تهدف لحماية المواطنين فقط.

وتوجه مدبولي بالشكر لوسائل الإعلام لما قامت به من زيادة في حملات التوعية للمواطنين وأهمية الالتزام بالقرارات .