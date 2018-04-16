رئيس الوزراء الكندي يحث أوروبا على اتفاق تجارة حرة مع بلاده

وكالات:يروج رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لاتفاقية التجارة الحرة المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي وكندا والتي لم تصدق عليها كل دول الاتحاد الأوروبي، رغم تطبيقها جزئيا في بعض دول الاتحاد منذ منتصف سبتمبر الماضي.وقال ترودو في كلمة له باللغة الفرنسية في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس إ

وكالات:



يروج رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لاتفاقية التجارة الحرة المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي وكندا والتي لم تصدق عليها كل دول الاتحاد الأوروبي، رغم تطبيقها جزئيا في بعض دول الاتحاد منذ منتصف سبتمبر الماضي.





وقال ترودو في كلمة له باللغة الفرنسية في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس إن “اتفاقية الاتحاد الأوروبي وكندا الاقتصادية التجارية الشاملة” تمثل الآن نموذجا “لكل اتفاقيات التجارة الحرة التي ستوقع في المستقبل”.

وأضاف موجها حديثه إلى الشعب الفرنسي مباشرة “نحن نرى الآن توفير الوظائف وإتاحة الفرص أمام مزارعيكم لبيع المزيد من الجبن في كندا”.

من ناحيته أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعاون بين الحكومتين الفرنسية والكندية “لتوضيح ما يحتاج إلى توضيح”.

وقال ماكرون إنه وترودو لديهما الإرادة لضمان توافق الاتفاق التجاري مع المطالب الاجتماعية والبيئية والسياسات الصحية.

ورغم بدء التطبيق الجزئي لاتفاقية التجارة الحرة، فإنه لم يتم تصديق كل دول الاتحاد الأوروبي على بنود المجالات المتعلقة بحماية المستثمرين وبخاصة نظام محاكم الاستثمار وتسوية المنازعات بين الشركات والدول.

وتخشى بعض دول الاتحاد الأوروبي من أن ينتهي نظام تسوية المنازعات المقترح في الاتفاقية من سيادة الدول القضائية ونقلها إلى آليات متعددة الأطراف.