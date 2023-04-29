رئيس الوزراء: القوات المسلحة تجهز أكثر من 10 شركات جديدة لطرحها في البورصة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن القوات المسلحة قدمت عدد أكبر بكثير من الشركات التي سبق تجهيزها للطرح ببرنامج الطروحات في البورصة، وهناك أكثر من 10 شركات أخرى جارٍ تجهيزها بخلاف صافي ووطنية لطرحهم ضمن برنامج الطروحات بالبورصة.

وأضاف مدبولي أن أي قطاع خاص مع عدم الاستقرار يتم الاحجام عن أي توسع ويبطئ من خطواته، لافتًا إلى أنه في بداية ٢٠١٤ تجاوزت نسبة البطالة ١٣٪؜ ولو استمرت الدولة دون الدخول بالمشروعات لتشغيل الشباب لكانت النسبة أكثر من ٢٠٪؜.

‎وأشار إلى أن الهدف من المشروعات القومية غير التطوير هي لتشغيل شبابنا لتصل نسبة البطالة إلى ٧٪؜، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن دخولها بالمشروعات في القطاعات التي تباطأ بها القطاع الخاص وهذا ما فعلته مصر منذ ٢٠١٤.

‎ودعا القطاع الخاص للدخول في القطاعات التي ستخرج منها الدولة.