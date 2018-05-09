رئيس الوزراء: القروض أمر طبيعى ونستغلها فى مشروعات البنية التحتية

نادية سالم قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن القروض التى تحصل عليها الحكومة من مؤسسات التمويل الدولية، أمر طبيعى، ويتم إنفاقها على مشروعات البنية التحتية.جاء ذلك ردا على تساؤل لـ «المال» على هامش مشاركته فى مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط فى الإسماعيلة أمس، بمشاركة ا

نادية سالم

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن القروض التى تحصل عليها الحكومة من مؤسسات التمويل الدولية، أمر طبيعى، ويتم إنفاقها على مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك ردا على تساؤل لـ «المال» على هامش مشاركته فى مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط فى الإسماعيلة أمس، بمشاركة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى %8.4 بحلول العام المالى المقبل، مقابل 9.6 – %9.7 العام المالى الجارى، ومعدلات البطالة إلى %10.5 مقارنة بنحو %11.3 حاليا.

وقال إن العام الحالى سيشهد فائضا أوليا لأول مرة، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادى بلغ %5.3 خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، ومن المتوقع أن يتراوح مابين 5.2 و%5.3 بنهاية العام، على أن يرتفع إلى %6 العام المالى المقبل.

وأكد أن زيادة معدل النمو الاقتصادى، يساهم فى زيادة فرص العمل بما ينعكس إيجابيا على المواطن المصرى، والتى تهدف كل خطوات الإصلاح الاقتصادى إلى أن تسهم فى تحسين مستوى معيشته.

و أضاف أن الحكومة تعطى الأولوية للشرائح الأقل فقرا، و لوصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تنقية الجداول من غير المستحقين، ووضع قواعد بيانات حقيقية للمواطنين، فى إطار التحول إلى منظومة الدعم النقدي.

وشدد على أن المشروعات القومية استوعبت عددا كبيرا من العمالة، مؤكدا أن الفترة المقبلة لن تشهد أى انقطاعات فى الكهرباء أو اختناقات فى المنتجات البترولية، مع تطوير منظومتى الصحة والتعليم.

من جانبه، أكد «مميش» أن الموانئ الجافة مهمة للغاية فى كل دول العالم، وتعمل من خلالها على توزيع البضائع للمحافظات، موضحًا أن البضائع تأتى إلى الموانئ البحرية، وبعدها تتجمع فى الميناء الجاف ثم يتم التوزيع اللوجيستى على محافظات الدولة.

وأضاف أن الميناء الجاف خطوة متقدمة فى تسهيل توزيع البضائع داخل مصر، مؤكدا أن الموانئ الجافة تساعد فى توفير فرص عمل للشباب، واختصار إجراءات وصول البضائع إلى المحافظات وأماكن توزيعها.