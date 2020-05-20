رئيس الوزراء: القاهرة والجيزة أعلى إصابات «كورونا» ولا بد من الحزم 

قال رئيس الوزراء إن ذلك يعطي مؤشراً على أهمية دراسة هذا الوضع من قبل محافظي القاهرة والجيزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه طبقاً لما عرضته وزيرة الصحة في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، فإن محافظتي القاهرة والجيزة تحتلان النسبة الأكبر في معدل الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

وقال رئيس الوزراء إن ذلك يعطي مؤشراً على أهمية دراسة هذا الوضع من قبل محافظي القاهرة والجيزة.

وتابع أن هناك عددا من العوامل ربما ساهمت في زيادة أعداد المصابين بهاتين المحافظتين بشكل خاص، وهو ما يُلزم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وبما يضمن تحجيم انتشار الفيروس وتقليل معدل الإصابات به.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، الذي ترأسه عبر تقنية ” فيديو كونفرانس”، بحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

ووجه حديثه إلى المحافظين قائلًا، إنه يجب على كل محافظ ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية بكل حسم، وعليه منع أي تجمعات في الميادين العامة في كل محافظة، ومتابعة ذلك على مدار اليوم.

ونبّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الحرص على تطبيق القرارات التي صدرت أمس، لاسيما فيما يتعلق بإغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي.

وأيضًا جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ في المحافظات، ومراعاة الالتزام بحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة، أو الخاصة بين المحافظات، في فترة إجازة العيد.

وأكد رئيس الوزراء للمحافظين أيضًا ضرورة عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية أو منشأة خدمية بدون ارتداء الكمامة.

وأوضح لهم أن هذا ينطبق أيضًا على وسائل النقل الجماعي مثل الميكروباصات أو أتوبيسات النقل العام والمترو والقطارات.

وأكد مدبولي أن ارتداء الكمامة سلوك يجب أن نتقبله ونعتاد عليه خلال هذه المرحلة.

وأضاف رئيس الوزراء موجها حديثه إلى المحافظين: يجب التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات في مواقف الميكروباصات بالمحافظات والتنسيق في ذلك مع مديريات الأمن وإدارات المرور.

ونوه إلى أنه تم التنسيق أيضاً مع وزير النقل بشأن ارتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعية، ومن بينها مرفق مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية.

وقد بدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة إلى المحافظين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وهنأ جميع المواطنين في المحافظات بقدوم عيد الفطر، داعياً المولى عز وجل بأن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والبركة لجميع أبناء الشعب المصري العظيم ، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية، الذي أصيب بفيروس كورونا مؤخراً.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من اجتماعه مع المحافظين اليوم، هو متابعة ما تم إصداره من قرارات تتعلق بالتعامل مع أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، خاصة ما صدر أمس من قرارات سوف يتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد.

وشدد على ضرورة تطبيق كل القرارات بكل حزم، مشددًا على أنها فرصة جيدة سوف تسهم في تقليل الحركة في الميادين العامة والشوارع والحد من كثافات المواطنين، على غرار ما تم تنفيذه خلال الاحتفال بيوم شم النسيم؛ وسعياً للتقليل من فرص انتشار عدوى فيروس “كورونا” المستجد ، والذي يشهد تزايداً في معدلات الإصابة به الفترة الحالية.

واستعرض عدد من المحافظين أسباب زيادة معدل الإصابة بفيروس “كورونا” في محافظاتهم، وأشاروا في هذا الصدد للإجراءات التي تم اتخاذها للتقصي والمتابعة والعمل على الحد من انتشار الفيروس بها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة ووجود رقابة مستمرة على مختلف المحلات والسوبر ماركت التي تقدم المواد والسلع الغذائية، بجانب المخابز، خلال فترة إجازة العيد، وبما يضمن توافر كل متطلبات المواطنين من السلع الضرورية.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت اليوم الأربعاء عن تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.