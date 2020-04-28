رئيس الوزراء الفرنسي يلمح بإلغاء الدوري: «لا يمكن أن يستأنف قبل سبتمبر»

«لن يكون هناك أحداث رياضية كبرى قبل سبتمبر

ألمح رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إلى إمكانية إلغاء بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2019/ 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، الأمر الذي أدى إلى توقف النشاط الرياضي بالكامل.

وقال فيليب، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: «لن يكون هناك أحداث رياضية كبرى قبل سبتمبر، الموسم الرياضي 2019/2020 لا يمكن أن يستأنف».

وأضاف: «ربما يمكننا استئنافه في الأول من سبتمبر المقبل، ولكن قبل ذلك سيكون في غاية الصعوبة».

وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت عن أن المسئولين عن الكرة الفرنسية، قد اتخذوا قرارًا بإلغاء بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الموسم الحالي.

ووفقًا لتقارير بدأت في الظهور عصر اليوم الثلاثاء، فقد قررت رابطة الدوري الفرنسي إلغاء منافسات دوريي الدرجة الأولى والثانية.

وحال تم تأكيد هذا القرار سيكون الدوري الفرنسي هو ثاني البطولات المحلية في أوروبا التي يتم إلغاؤها بعد بطولة الدوري البلجيكي لكرة القدم، فيما يقترب الدوري الهولندي من السير على نفس النهج بدوره.