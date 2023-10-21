رئيس الوزراء العراقي: الصراع في غزة قد يمتد إقليميا ويهدد إمدادات الطاقة للأسواق العالمية

قال محمد السوداني، رئيس الوزراء العراقي، يتعرض الشعب الفلسطيني إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين في المجمعات السكنية والكنائس والمستشفيات، أبرزها مجزرة مستشفى المعمداني، والذي أبرز فيها الاحتلال الصهيوني وجهه الحقيقي ونواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام 2023 والمنعقدة الآن في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 31 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي، والاتحاد الاوروبي، وهيئة الأمم المتحدة.

وأضاف السوداني، أنها جريمة حرب مكتملة كل الاركان بدأت بقتل العزل وفرض حصار خانق على ما تبقي من الاحياء منهم، واعمال فظيعة لا توصف ودفن ابرياء احياء تحت انقاض منازلهم.

وتابع السوداني: غزة اليوم تشكل امتحان جديد للنظام العالمي الذي فشل مرات عديدة مما ينادي به من قيم انسانية والعدل والحرية، وفلسطين شاهدة على هذا الفشل، ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال أما ان لنا وقف معاناة هذا الشعب الصامد، والذي يصفه البعض من اصدقائنا بالاعمال الارهابية بينما الاعمال الممنهجة للاحتلال الصهيوني انها اعمال دفاع عن النفس وفق القانون الدولي.

وقال السوداني: الكيان الصهيوني اليوم مستمر في خرق القوانين بما فيها قوانين الحرب، بما يؤثر في الامن الدولي وإستدامته وقد يمتد الصراع اقليميا بما قد يهدد في امدادات الطاقة الي الاسواق العالمية ويضيف الي الاعباء العالمية عبء أخر ويفتح الباب على صراعات اعمق واوسع.

وأضاف السوداني أنه لا مكان للفلسطينيين إلا أرضهم وفتح المعابر الحدودية والسماح بالدخول لكل المساعدات ومعونات الاغاثة والافراج عن الاسري والمعتقلين، ويجب رفع الحصار الكامل عن غزة، ويجب انشاء صندوق لدعم واعمار غزة.

وتابع السوداني: يجب وقف تذويب القضية الفلسطينية ومحاولة دفنها ، والفلسطينيين هم اصحاب الارض والقضية، وكل الشعوب الحرة، تنادي ولازالت تنادي دولة فلسطينية عاصمتها القدس لا تمزقها المستوطنات والمعابر الكثيرة.