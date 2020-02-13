رئيس الوزراء: العام المالي المقبل سيشهد تركيزا شديدا على الخدمات بالمحافظات والتنفيذ بأعلى جودة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، خلال اجتماع مجلس المحافظين، إن العام المالي المقبل سيشهد تركيزا شديدا على الخدمات المحلية في المحافظات.

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى توقيع بروتوكول لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات ، وذلك بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بقيمة ملياري جنيه لرفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية .

رئيس الوزراء : لجنة لاستلام الطرق

وكلف مدبولي بتشكيل لجنة لاستلام الطرق التي يتم تنفيذها، يكون بعضويتها ممثلون عن الجامعات المحلية بهذه المحافظات، لضمانة تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى وبجودة فائقة.

وقال مدبولي إن الدولة تنفق المليارات على المشروعات ولهذا يجب أن يكون التنفيذ بأعلى جودة.

وترأس مدبولي مساء اليوم اجتماع مجلس المحافظين بمقر الهيئة العامة للاستثمار.

وحضر وزيرا التنمية المحلية والنقل؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في المحافظات.

وشهد الاجتماع تقليدا جديدا بمشاركة نواب المحافظين في الاجتماع حرصاً على إشراكهم بالمناقشات والاستماع لآرائهم .

وقال رئيس الوزراء إن هناك حرص على إشراك نواب المحافظين في اجتماعات مجلس المحافظين.

وتابع أن ذلك الحرص يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي لمساعدة الشباب في الانخراط بالعمل العام وإعطائهم الفرصة الكاملة ليتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

واختتم بالتأكيد على أهمية من جانب الرئيس السيسي لإنجاح تجربة نواب المحافظين الشباب حتى بكون لدينا كوادر مؤهلة للاستعانة بها في أي من مواقع العمل والإنتاج بالدولة.