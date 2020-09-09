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رئيس الوزراء : الظروف السابقة جعلت الدولة تغض الطرف عن مخالفات البناء

تابع رئيس الوزراء أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي كانت تواجهها الدولة في تلك الفترة كانت تجعلها تغض الطرف عن تلك المخالفات وبشكل واضح وصريح كان يتم في فترات مواسم الانتخابات.
صفية حمدي 2:44 م, الأربعاء, 9 سبتمبر 20 2:44 م, الأربعاء, 9 سبتمبر 20

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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه مما نرصده وما يثأر بشأن ما يتم، فيما يتعلق بإجراءات مخالفات البناء أن يتم توضيح حجم هذه الظاهرة وما تواجهه من تحديات.

وأضاف مدبولي أن هذه الظاهرة بدأت منذ السبعينات نتيجة الزيادة السكانية وعدم قدرة الدولة على توفير السكن المناسب للمواطنين، فاتجه المواطنون للبناء بأنفسهم وأغلبه تم دون تخطيط وعلى أراض زراعية.

وتابع رئيس الوزراء أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي كانت تواجهها الدولة في تلك الفترة كانت تجعلها تغض الطرف عن تلك المخالفات وبشكل واضح وصريح كان يتم في فترات مواسم الانتخابات.

وأضاف مدبولي أن البناء العشوائي يمثل ٥٠٪ من الكتلة السكانية ومثل في مرحلة ما ٧٠٪ من الكتلة السكانية .

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وقال مدبولي إن تكلفة استصلاح الفدان في أراضي بديلة جديدة تتكلف من 150 إلى 200 ألف جنيه، والـ10 آلاف فدان التي تفقدها اليوم لن نتمكن من تعويضه.

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بقلم صفية حمدي

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