المال- خاص
رئيس الوزراء : الشعب المصري كله مستهدف من الإرهاب
المال- خاص استمرارًا لمتابعة رئيس مجلس الوزراء تداعيات حادث المنيا، وزيارة سيادته للمحافظة، والتى رافقه خلالها وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير التنمية المحلية، ولقائه بالمحافظ للتحقق من توافر الرعاية الطبية اللازمة للمصابين على أكمل وجه والتأكيد على الخدمات والتسهيلات المقدمة. تجدر الإشار
استمرارًا لمتابعة رئيس مجلس الوزراء تداعيات حادث المنيا، وزيارة سيادته للمحافظة، والتى رافقه خلالها وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير التنمية المحلية، ولقائه بالمحافظ للتحقق من توافر الرعاية الطبية اللازمة للمصابين على أكمل وجه والتأكيد على الخدمات والتسهيلات المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن حالات الوفاة بلغت 29 حالة، فضلًا عن المصابين الذين يبلغ عددهم 11 حالة فى معهد ناصر وحالتين فى المنيا، بينما توجّه رئيس الوزراء إلى معهد ناصر لزيارة مصابى الحادث، برفقة وزير الصحة الذى تواجد فى المعهد للإشراف بشكل مباشر على تقديم الخدمة العلاجية للمصابين بأفضل وجه ممكن، وكذلك رافق رئيس الوزراء فى تفقُّد المصابين كل من وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية ووزير التعليم العالى.
وأكد رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمعهد ناصر، ما جاء فى الرسالة القوية التى وجهها رئيس الجمهورية والتى أشار سيادته خلالها إلى أن الحفاظ على الأمن القومى ومحاربة الإرهاب قد يتطلب توجيه ضربات ضد معسكرات الإرهاب داخل وخارج حدود مصر، وشدد رئيس الوزراء على وحدة النسيج المصرى، وأن الشعب المصرى بأكمله مستهدَف من الإرهاب دون استثناء، وأن الدماء التى سالت اليوم هى دماء مصرية أولًا وأخيرًا، مؤكدًا أهمية التكاتف ضد الإرهاب.