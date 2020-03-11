رئيس الوزراء: الشائعات أعطت صورة سلبية للخارج عن تعامل الدولة مع «كورونا»

سيتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء إن هناك بعض الفئات اعتمدت على نشر شائعات وأخبار مغلوطة، ما أعطى صورة سلبية في الخارج عن أسلوب تعامل الدولة مع ملف فيروس “كورونا”.

وأضاف مدبولي أن ذلك أعطى في الوقت ذاته انطباعاً خارجياً مغلوطاً عن انتشار المرض في مصر بصورة كبيرة، ونتج عنه اتخاذ بعض الدول عددًا من الإجراءات ضد مصر.

وقال رئيس الوزراء إن ذلك تم على الرغم من أن الدولة وكل أجهزتها أظهرت مستوى عاليًا من الاحترافية في التعامل مع ملف مواجهة فيروس “كورونا” الجديد منذ لحظة الإعلان عن ظهوره ببعض مناطق العالم.

وشدد على أن الحكومة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية؛ التي من شأنها تحقيق الردع لكل من ينشر أخباراً أو بيانات كاذبة، أو شائعات تستهدف النيْل من مصلحة الدولة.

ووجه بأن يتم إعلان موقف من تم التعامل معهم ومن تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وشدّد أيضا على عدم السماح باستمرار تلك الممارسات ممن يريدون الإضرار بأمن البلاد ومصالحها الاقتصادية.

وتابع بأن كل مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق لمواجهة هذا الفيروس، والذي أصاب العديد من مواطني الدول المختلفة.

وشدد مدبولي موجها لحديثه للحكومة باجتماعها الأسبوعي وقال: “ذلك يُلزمنا بالتعامل بكل حسم مع أي كيان أو فرد ينشر شائعات تضر بذلك، أو أخباراً كاذبة حول الوضع في مصر، وتطبيق ذلك وفقا للقواعد القانونية” .