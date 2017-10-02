رئيس الوزراء: السيسي سيفتتح مشروعات ديسمبر المقبل

وكالات:قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعرض تقريرا يتضمن ما تم تنفيذه خلال عام ونصف من مارس 2016 إلى سبتمبر 2017، ويتضمن كافة مشروعات القوانين التي أعدتها الحكومة، في إطار برنامج الحكومة والإصلاحات الاقتصادية.وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات له مساء الاثنين، بمقر مجلس الو

وكالات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعرض تقريرا يتضمن ما تم تنفيذه خلال عام ونصف من مارس 2016 إلى سبتمبر 2017، ويتضمن كافة مشروعات القوانين التي أعدتها الحكومة، في إطار برنامج الحكومة والإصلاحات الاقتصادية.





وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات له مساء الاثنين، بمقر مجلس الوزراء، إن التقرير سيتضمن موقف المشروعات المتوقفة التي تم استكمالها وموقف تقدم الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية، مشيرا إلى أن هناك مشروعات كثيرة تم الانتهاء منها، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات قومية كبرى.

وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح عددا من المشروعات في قطاع المرافق والكهرباء خلال شهر ديسمبر المقبل، وستكون نقلة نوعية مهمة جدا فيما يتعلق بمشروعات الكهرباء وإنشاء المستشفيات.