رئيس الوزراء : السياح داخل مصر سيكملون برامجهم ويغادرون وفقًا لتوقيتاتهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن السياح الأجانب الموجودين على أرض مصر، سُوف يسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية؛ حتى يتم مغادرتهم البلاد وفقا لرغبتهم وتوقيتاتهم.

وأضاف رئيس الوزراء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الحكومة اليوم وأعلن خلاله عن قرار تعليق رحلات الطيران بكل المطارات المصرية بدءًا من ظهر الخميس 19 مارس الحالي حتى 30 مارس 2020.

وقال رئيس الوزراء إن آخر طائرة سوف يسمح لها بالتحليق سيكون ظهر يوم الخميس المقبل.

وقال إن هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر سواء بالنسبة لحركة السياحة، أو بالنسبة للقادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة.

وقد أعلن رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي عن قرار آخر سوف يصدر عن مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم خلال ساعات قليلة، وهو تخفيض عدد العاملين بالمصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي أنشطة إدارية ولا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو استراتيجية، وذلك للحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين أيضاً.

ونوه مدبولي إلى أن هذا القرار يُستثنى منه المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية والأساسية بالدولة.