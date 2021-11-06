استثمار

رئيس الوزراء: السياحة أمن قومي ومستعدون لأي مساندة إضافية لانتعاش الموسم الشتوي

الاجتماع لمناقشة الوضع الحالي في المنشآت السياحية مع مسئولي قطاع السياحة
صفية حمدي 2:08 م, السبت, 6 نوفمبر 21 2:08 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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مدبولي: الدولة اتخذت قرارات غير مسبوقة لمساندة قطاع السياحة

لجان للتفتيش ومراقبة المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بالمعايير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط؛ لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، بحضور وزراء السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، ومحافظي جنوب سيناء، والأقصر، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر.

كما حضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وأصحاب ومديرو عدد من الفنادق.

في مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكدا أنه عقد الاجتماع؛ لمناقشة الوضع الحالي في المنشآت السياحية مع مسئولي قطاع السياحة وتلك المنشآت، وكذلك الاستعدادات التي تجرى للموسم الشتوي الجديد، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.

وأكد أنه على مدار العامين الماضيين اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية، كما اتخذت الدولة العديد من القرارات غير المسبوقة لمساندة قطاع السياحة ورفع جميع الأعباء عنه، ولاسيما فيما يخص تأجيل تحصيل استهلاك المرافق، في ظل تداعيات هذه الجائحة حرصا من الدولة على استمرار وبقاء هذا القطاع الحيويّ.

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وأشار مدبولي كذلك أنه تم طرح العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع، تستهدف تأجيل أو ترحيل تحصيل أي استحقاقات مالية، وتحملت الدولة الكثير من الخسائر من أجل الحفاظ على استمرار آلاف من العاملين فيه، وعدم المساس بفرص العمل المتاحة به، وخاصة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا.

وتابع رئيس الوزراء: “لم نتوان، خلال الفترة الماضية، عن تقديم أي تسهيلات من شأنها دعم قطاع السياحة” .

وأضاف أن الدولة تعول على انتعاش السياحة في مصر بصورة أكبر، ولذا يناقش اليوم معهم التحديات التي تواجه هذا القطاع؛ من أجل التغلب عليها، وأي عوائق قد تظهر فستقوم الحكومة بالتصدي لها فورا؛ من أجل تهيئة أجواء العمل أمام هذا القطاع لتحقيق انطلاقة كبرى.

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وقال إن ذلك يستلزم من جميع المنشآت السياحية العاملة في مصر الالتزام التام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات، مع استمرار لجان المراقبة والتفتيش في عملها بالمرور على هذه المنشآت؛ للتأكد من التزامها بتلك القواعد والمعايير.

وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم التصدي حاليا لأي مخالفات لتلك القواعد والإجراءات، والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل الحفاظ على سلامة الغذاء والوقاية من انتشار فيروس كورونا في جميع المنشآت السياحية، إلا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحسم في التصدي لتلك المخالفات.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بكل جهدها لمساندة هذا القطاع، مما يستوجب على المنشآت السياحية القيام بدورها على أكمل وجه، حفاظا على مكانة مصر، في هذا القطاع.

وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزير السياحة والآثار ومسئولي قطاع السياحة، وأصحاب المنشآت السياحية، للاتفاق على كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها في المرحلة المقبلة، مع وضع خطة متكاملة وتصور شامل في هذا الشأن.

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ووجه بضرورة إتمام الاستعدادات للموسم الشتوي في أسرع وقت، مؤكدا أن رجال قطاع السياحة وطنيون وتهمهم مصلحة الوطن العليا، مما يتطلب من الجميع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق انتعاشة في هذا القطاع، خلال الفترة القريبة المقبلة، وأعرب عن استعداد الحكومة التام لتقديم أي مساندة إضافية لتحقيق ذلك.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعقد اجتماعات أخرى، مع مسئولي قطاع السياحة؛ لمناقشة أي تحديات قد تواجه هذا القطاع؛ سعيا للتغلب عليها، مختتما بالتشديد على أن أي منشأة سياحية ستخالف القواعد والقرارات المذكورة سيتم اتخاذ إجراءات بمنتهى الحسم ضدها، مهما كان مستواها؛ باعتبار أن السياحة مسألة أمن قومي لن يتم التهاون بشأنها، وقال : هذه مسئوليتكم كغرف سياحية، وأصحاب منشآت سياحية.

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بقلم صفية حمدي

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