استثمار

رئيس الوزراء السوداني يبحث مع وفد شركة القلعة تنفيذ مشروعين للغاز والطاقة الشمسية

ورحب رئيس مجلس الوزراء السودانى، خلال اللقاء بوفد الشركة، واستعرض الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار والمتمثلة في توحيد سعر الصرف وتعديل قانون الاستثمار
منتصر محمود 2:15 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 2:15 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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التقى رئيس مجلس الوزراء السودانى، د. عبد الله حمدوك أمس الأول الإثنين بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وفد شركة القلعة المصرية القابضة بقيادة رئيس مجلس الإدارة أحمد هيكل، وذلك بحضور وزيري الطاقة والنقل ومستشارة رئيس الوزراء للتعاون الدولي السودانى عائشة البرير، بحسب الوكالة السودانية للأنباء سونا.

ورحب رئيس مجلس الوزراء السودانى، خلال اللقاء بوفد الشركة، واستعرض الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار والمتمثلة في توحيد سعر الصرف وتعديل قانون الاستثمار.

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ووجه حمدوك الوزارات المختصة بإحكام التنسيق والتعاون مع شركة القلعة خاصة فيما يلي مشروع الطاقة الشمسية باعتباره من المشاريع المهمة ويأتي في أولويات الحكومة الانتقالية.وناقش اللقاء مشروعي الغاز والطاقة الشمسية التي تعتزم الشركة تنفيذهما بالسودان.

يُذكر أن وفد الشركة قد وصل لنقاط متقدمة مع وزارة الطاقة وسيعقد اجتماعاً مع وزارة الاستثمار خلال اليومين القادمين.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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