رئيس الوزراء : الرئيس وجَّه بإتاحة 100 مليون جنيه تعويضات لضحايا الطقس السيئ

إتاحة 100 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي ومن صندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اجتماعاً مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة موقف وحجم الخسائر والتعويضات على مستوى المحافظات، إثر موجة الطقس السيئ حتى صباح 15 مارس 2020.

وقال رئيس الوزراء في بداية الاجتماع إن هناك توجيهًا من الرئيس السيسي بإتاحة 100 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي ومن صندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية، لتعويض ضحايا موجة الطقس السيئ والمضارين.

ونوه مدبولي بتطبيق ذلك من واقع الحصر الفعلي الذي يتم من خلال المحافظين للتأكد من حصول المستحقين على التعويض.

وعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لإجمالي عدد الأسر التي تضررت منازلهم على مستوى المحافظات إثر موجة الطقس السيئ.

وقالت إنه يجري قيام فرق الإغاثة باستكمال حصر الخسائر على مستوى المحافظات، حيث إنه يوجد طرق مغلقة في محافظتي الجيزة وجنوب سيناء ويجري فتحها لاستكمال أعمال حصر الخسائر.

وعرضت وزيرة التضامن للحصر التقديري لحجم الخسائر وتكلفة التعويضات بسبب موجة الطقس السيئ حتى يوم 15 مارس 2020.

وقالت إن الخسائر تنوعت ما بين حالات وفيات، وهدم منازل، وبين خسائر ممتلكات، وخسائر أراض.