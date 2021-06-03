رئيس الوزراء: الرئيس وجه بإتاحة امتحانات الثانوية العامة ورقيا مع الإلكتروني لطمأنة الطلاب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الرئيس التقى به ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة .

وأضاف – خلال مؤتمر صحفي منذ قليل – أن الرئيس وجه بأن يكون الامتحان مزيجا بين المنظومة الإلكترونية والورقية لطمأنة طلاب الثانوية العامة .

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة بدأت منظومة جديدة للمرحلة الثانوية والناس اختصرتها في التابلت، وهي غير ذلك حيث تعتمد على تدريب الطالب على الاعتماد على الفهم وليس الحفظ حتى يكون ممهد للدخول إلى المرحلة الجامعية .

واختتم: امتحانات الثانوية العامة ستتم بالمنهجية الجديدة التي تعتمد على الفهم، ولطمأنة الطلاب حرصت الحكومة على إجراء امتحانات تجريبية وسيتم عقد امتحانات تجريبية أخرى هذا الشهر أيضا.