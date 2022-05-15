رئيس الوزراء: الدين العالمي زاد 351% بقيمة 303 تريليونات دولار خلال الأزمة العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن حجم الدين زاد 351% على مستوى العالم بقيمة 303 تريليونات دولار وهناك دول أصبحت في حالة مديونية حرجة و60% من بلدان العالم الأشد فقرا منها.

رئيس الوزراء قال ذلك وهو يعلق على ما يردد بشأن حجم الدين في مصر خلال المؤتمر العالمي الذي كلف به رئيس الجمهورية حول خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك نقاشات وانتقادات كما لو كان ما يحدث في مصر مشكلة محلية وليست عالمية بالأساس.

وأكد أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ 2016 ما كانت لتتحمل تبعات حتى أزمة كورونا.