رئيس الوزراء: الدولة ستفعل كل أجهزتها الرقابية ضد من يتلاعب في الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الأسعار التي سيتم خفضها وتم تحديدها لـ7 سلع المحددة ستكون واضحة، والدولة ستفعل كل أجهزتها الرقابية ضد من يتلاعب في الأسعار.

وأضاف مدبولي أنه كما نقول دائما الأزمات التي يواجهها العالم كبيرة جدا وكما نرى كل يوم أزمة جديدة وتحديات كبيرة ولكن نؤكد أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذه الأزمات ولدينا الخطط ونعمل عليها وحين نتحدث عنها تكون موضع التنفيذ.

وقال رئيس الوزراء إن اليوم يوم سعيد على مصر لإعلان حصول مصر على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سي.

وتابع أنه لم يكن هناك أسرة في مصر ليس فيها فرد يعاني من فيروس سي، وهذه الشهادة من منظمة الصحة العالمية بالقضاء عليه دليل على قدرة مصر على تخطي الأزمات.