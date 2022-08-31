رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تقديم مختلف صور الدعم لتخفيف العبء عن الأسر المصرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن، من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتي نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحي الحياة في دول العالم ومصر.

وقال مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المعرض الرئيسي لسلسلة معارض” أهلا مدارس”، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، يرافقه كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلي الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

وتجوّل رئيس الوزراء ومرافقوه في قاعات المعرض، وأدار حوارا مع بعض العارضين، مستفسرا عن أسعار عدد من المنتجات ومستلزمات المدارس والأدوات الكتابية، ونسبة الخصم على المعروضات.

وكذلك حجم الصناعة المحلية، ووجه بضرورة الاهتمام بتلبية احتياجات الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري، بهدف تعميق الصناعات المحلية، والحرص على مد المعارض بالمنتجات والمستلزمات طوال فترة إقامتها.