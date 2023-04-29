رئيس الوزراء: الدولة تحتاج كل سنة مليون فرصة عمل جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة تدعم القطاع الخاص وقال في مؤتمر صحفي اليوم أن المشكلة والنقطة الفارقة بعد 2011 وما حدث في مصر، أن أي قطاع خاص في اضطرابات سياسية وأزمات في أي دولة يكون لديه إحجام عن التوسع أو الدخول بقوة في دولة محتاجة كل سنة مليون فرصة عمل جديدة، فالطبيعي أي قطاع خاص يبطئ من خطواته في دولة الأوضاع فيها لم تكن مستقرة.

وتابع رئيس الوزراء قائلا أننا في 2013 وبداية 2014 كانت نسبة البطالة في مصر تجاوزت 13% ولو كانت الدولة كانت استمرت بالوضع ده من غير ما تدخل بقوة وتتوسع بمشروعات واستثمارات عشان تشغل شبابها كان هذا الرقم لمعدل البطالة تجاوز 20%.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف الرئيسي للبنية الأساسية وهذه المشروعات التي تمت بخلاف أنها كانت مطلوبة ل 40 سنة مضت لم تتم لكنها وفرت ملايين من فرص العمل وخفضت معدل البطالة واحنا في عز الأزمة العالمية إلى 7.3%.

وقال رئيس الوزراء أن الدولة حينما تدخلت تدخلت لإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد مرة أخرى.

وتابع رئيس الوزراء قائلا “الرئيس الأمريكي أعلن في خطاب حالة الاتحاد من حوالي شهر إن الحكومة الأمريكية هايزودوا حجم الاستثمارات العامة نتيجة حالة التباطؤ الاقتصادي وهايركزوا على القطاعات اللي القطاع الخاص مش هايقدر أنه يشتغل فيها”.