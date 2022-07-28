رئيس الوزراء: الدولة تتكفل بدعم نقدي لـ 20% من الشعب المصرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم أن الدولة تتكفل بدعم نقدي لنحو 20% من الشعب المصرى، وذلك لأنها تأخذ في اعتبارها نسب الفقر .

وتحدث رئيس الوزراء – في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع لمجلس الوزراء فى مدينة العلمين الجديدة – حول مخصصات كل برامج الدعم والحماية الاجتماعية، موضحا أنها عام 2015 كانت 290 مليار جنيه ارتفعت في الموازنة للعام الجديد لتتجاوز 490 مليارا.

وأشار إلى أن كلفة المعاشات تبلغ 282 مليار جنيه يستفيد منها 10.5 مليون مواطن بالمعاش .

وأوضح أن الموازنة العامة تتحمل 190 مليار جنيه من كلفة المعاشات والباقي من الاشتراكات وهيئة التأمينات .

وأضاف أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفها مساندة المواطنين لتحمل الأعباء التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية.