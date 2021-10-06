سيـــاســة

رئيس الوزراء :الحكومة تعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وتشجع الاستثمارات الصديقة للبيئة

خلال لقاءه مع نائب شركة لوريال بجنوب آسيا والشرق الاوسط و شمال افريقيا
ياسمين فواز 11:09 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 11:09 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، فيسمي شارما، نائب رئيس شركة “لوريال” لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة “لوريال مصر”، وحضر اللقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأعرب الدكتور مصطفي مدبولي خلال اللقاء عن تقديره لثقة مجموعة “لوريال العالمية” للاستثمار في مصر، وإعجابه بما حققته الشركة من نجاحات على الأراضي المصرية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل باستمرار علي تحسين مناخ الاستثمار، وتشجع الاستثمارات الصديقة للبيئة.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم للشركة للتوسع في أنشطتها في مصر خلال الفترة القادمة، وتذليل أية معوقات قد تواجهها.


وخلال اللقاء، استعرض بنواه جوليا، رئيس مجلس إدارة “لوريال مصر”، نشاط مجموعة “لوریال” العالمية، مشيراً إلى أنها تأسست منذ أكثر من مائة عام، وأصبحت تعمل في 150 دولة، ويعمل بها 88 ألف شخص، وتمتلك المجموعة وتدير 21 مركزاً بحثياً، و36 علامة تجارية فرعية على مستوي العالم، كما تولي المجموعة اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي والتطوير.

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وفيما يتعلق بشركة “لوريال مصر”، أشار بنواه جوليا إلى أن المجموعة بدأت نشاطها في مصر عام 2009، وبفضل التعاون المتميز مع الحكومة المصرية، قررت الشركة عام 2010 إنشاء أول مصنع لها في المنطقة ليكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي بدأ نشاطه عام 2013 باستثمارات بلغت 50 مليون يورو.

ولفت بنواه جوليا إلى أن مجموعة “لوریال” أعلنت عام 2015 التزامها بطرح أفضل الممارسات البيئية فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، والاستهلاك الفعال للموارد، والحد من النفايات، وتحقيق الأداء البيئي المستدام، حيث قام المصنع بالفعل بتقليل انبعاثات ثاني أكسـيد الكربون.

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وأضاف أن “لوريال” تلتزم بدعم مبادرات المسئولية المجتمعية، حيث نفذت العديد من البرامج التي تعزز التزامها نحو تمكين شرائح متنوعة في المجتمع لاسيما المرأة، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، مستعرضاً في هذا الصدد المبادرات التي أطلقتها الشركة في مصر، ومن بينها برنامج لوریال يونسكو من أجل المرأة في مصر عام 2018، والذي يهدف إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، وزيادة مشاركتها في مجال العلوم. هذا بالإضافة إلى برامج أخرى بالتعاون مع وزارة التضـامن الاجتماعي.

من ناحيته، أشار فيسمي شارما، نائب رئيس شركة “لوريال” لمناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه حرص على أن تكون مصر من أوائل الدول التي يزورها منذ توليه مهام منصبه الجديد، والذي يتضمن إدارة أسواق 35 دولة.

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وتقدم فيسمي شارما بالشكر للحكومة المصرية على التنسيق والتعاون المتميز مع فرع الشركة في مصر ومصنعها، الأمر الذي ساهم في زيادة صادراتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ونقله إلى آفاق أوسع خلال فترة توليه مهام منصبه.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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