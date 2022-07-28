رئيس الوزراء: الحزمة المالية الإضافية تتكلف بين 11.5 مليار إلى نحو 12 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحزمة المالية الإضافية تتكلف بين 11.5 مليار إلى نحو 12 مليار جنيه ( 6 مليارات في هذه الحزمة الإضافية ونحو 5.5 مليار تكلفة إضافة الأسر المستهدفة لبرنامج الدعم النقدي).

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت برنامجا بشكل استثنائي يتضمن حزمة إضافية، مذكرا بما أكده في وقت سابق من أن الدولة تتحمل دوما العبء الأكبر في أي زيادات تشهدها أسعار السلع والمنتجات وتمرير الجزء اليسير للمواطنين.

وقال إن هذه الحزمة الإضافية تأتي في ظل ما نشهده من اضطراب شديد في الأسعار والتضخم، بحيث تكون استثنائية لمدة 6 أشهر تضخ خلالها الدولة اعتمادات مالية تصل إلى مليار جنيه شهريا، بإجمالي 6 مليارات خلال الستة أشهر .

وتتضمن هذه الحزمة منح 9.1 مليون أسرة مساعدات إضافية شهرية للأسر الأكثر احتياجا تبلغ قيمتها 100 جنيه إضافية شهريا ويتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية التي تقوم الدولة بصرفه.

وتابع بأن هذه الأسر تستطيع الاستفادة من هذا المبلغ طوال الستة أشهر، وأن الحكومة حددت هذه المدة كسيناريو تطلعوا من خلاله أن تنتهي الأزمة العالمية الراهنة، ولكن وجدوا من واجب الدولة التدخل للتقليل من حدة تلك الأزمة على الأسر المستهدفة.