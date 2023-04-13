رئيس الوزراء: التوافق مع البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، في اجتماع اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، و جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، و عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرص الحكومة على متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، حتى لا يحدث نقص أو أزمة في ظل الاهتمام بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ولفت إلى وجود توافق مع البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية.

واستعرض وزير الصحة والسكان، موقف توافر الأرصدة المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وجهود توفير الأدوية والمستلزمات الحرجة، والمفاوضات والمباحثات مع الشركات العالمية لتوطين صناعة الأدوية محلياً، وجهود الوزارة لجذب الاستثمارات المختلفة لهذه الصناعة.

اللواء طبيب بهاء الدين زيدان : توفير مستلزمات طبية وأدوية تكفي حتى أكتوبر

واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وآليات ترشيد الإنفاق دون الإخلال بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكداً أن الفترة الحالية ستشهد توفير مستلزمات طبية وأدوية تكفي حتى أكتوبر المقبل.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعلى رأسها رؤية الهيئة الخاصة بتطبيق آليات التكنولوجيا الطبية، لافتاً إلى التعاون الذي سيتم بين الهيئة مع شركة PerkinElmer، لاستكشاف إمكانية تصنيع الورق النشاف في مصر، الذي يساهم في التشخيص الأسرع والمبكر للأمراض.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل توطين الصناعات الطبية، وآليات تفضيل المنتج الوطني في تدبير مطالب القطاع الصحي، ومشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، لزيادة القدرة التخزينية لمواجهة أي مشكلات أو عوائق قد تطرأ.