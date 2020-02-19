رئيس الوزراء : التشابكات المالية بيين جهات الدولة بلغت 500 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن اليوم يعد حدثا تاريخيا لحل جزء كبير من التشابكات بين 4 وزرات هم وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال العام .
وأكد على أن هذه خطوة تحسب للحكومة إضافة إلى فض تشابكات التأمينات التي تمت سابقا مع وزارة المالية .
ووصف رئيس الوزراء حل هذه التشابكات المالية بين الوزارات بمثابة عمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصري من أشياء كانت تعلق به بين الوزارات .
وقال أن حجم تلك التشابكات وصل إلى ٥٠٠ مليار جنيه وجميعها جهات مدينة لبعضها البعض .
وأكد رئيس الوزراء على أن هناك تصميم شديد لاقتحام هذا الملف منذ البداية و تحديد اختصاص كل جهة لمواجهته .
وقال أن الحكومة عملت لأكثر من مجرد حل التشابكات القائمة ، وقامت بوضع خطة حتي لا يتكرر ذلك بين جهات الدولة .
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة اليوم أن وزراتي قطاع الأعمال والكهرباء كان بينهما العديد من التشابكات المالية .
وتم حلها بنقل أصول من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال إلى وزراة الكهرباء لفض تلك التشابكات .
وقال أنه تم تغليب الصالح العام ونجحوا في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يتضمن ٤ وزرات .
وأكد أن أحد أهم الملفات الأخرى التي يتم العمل عليها حاليا هي فك التشابكات مع بنك الاستثمار القومي .