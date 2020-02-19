رئيس الوزراء : التشابكات المالية بيين جهات الدولة بلغت 500 مليار جنيه

عمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصري من أشياء كانت تعلق به بين الوزارات

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن اليوم يعد حدثا تاريخيا لحل جزء كبير من التشابكات بين 4 وزرات هم وزارات الكهرباء والبترول والمالية وقطاع الأعمال العام .

وأكد على أن هذه خطوة تحسب للحكومة إضافة إلى فض تشابكات التأمينات التي تمت سابقا مع وزارة المالية .

ووصف رئيس الوزراء حل هذه التشابكات المالية بين الوزارات بمثابة عمليات جراحية لتنظيف الاقتصاد المصري من أشياء كانت تعلق به بين الوزارات .

وقال أن حجم تلك التشابكات وصل إلى ٥٠٠ مليار جنيه وجميعها جهات مدينة لبعضها البعض .

وأكد رئيس الوزراء على أن هناك تصميم شديد لاقتحام هذا الملف منذ البداية و تحديد اختصاص كل جهة لمواجهته .

وقال أن الحكومة عملت لأكثر من مجرد حل التشابكات القائمة ، وقامت بوضع خطة حتي لا يتكرر ذلك بين جهات الدولة .

وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة اليوم أن وزراتي قطاع الأعمال والكهرباء كان بينهما العديد من التشابكات المالية .

وتم حلها بنقل أصول من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال إلى وزراة الكهرباء لفض تلك التشابكات .

وقال أنه تم تغليب الصالح العام ونجحوا في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يتضمن ٤ وزرات .

وأكد أن أحد أهم الملفات الأخرى التي يتم العمل عليها حاليا هي فك التشابكات مع بنك الاستثمار القومي .