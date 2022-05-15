رئيس الوزراء : التحول إلى نظام حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتسعير بقيمة المرافق فقط

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إنه تقرر التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية بلا قيود.

وتقرر أن يكون التسعير للأراضي بقيمة المرافق فقط للأراضي التي سيتم تمليكها وبالتقسيط لرجال الصناعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الحكومة لعرض خطة مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ضمن إجراءات تحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعة.

وأضاف أنه سيتم إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية ، وتسهيل إجراءات الشركات الناشئة.

وسيتم السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلي وفتح وغلق الشركات بالإخطار بالإنترنت.

مع تسهيل إجراءات اشتراكات شركات الفرد الواحد ، وتيسير إجراءات التراخيص لتنتهي خلال 20 يوما حد أقصى.