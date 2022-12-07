رئيس الوزراء: التحدي الأكبر للدولة هو توفير مزيد من العملة الصعبة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة الآن هو توفير مزيد من العملة الصعبة.

وأضاف أن الدولة تقوم بتوجيه الاحتياطيات من العملة الصعبة بالكامل لاستيعاب جزء من الآثار السلبية للأزمة العالمية، وتابع: “نتعامل فيها بميزان من ذهب”.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تعانيه بعض الدول المتقدمة من آثار الأزمة وعدم قدرتها على توفير السلع لمواطنيها بالوقت الذي لم تختف فيه أي سلعة من السوق المصرية.

رئيس الوزراء قال ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي الذي انعقد اليوم وتحدث خلاله عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية ومنها خطة للاستفادة من أصول الدولة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنهم أعدوا مجموعة من التساؤلات التي ثارت حول وضع الاقتصاد المصري الفترة الماضية وإجاباتها للرد على الشائعات التي ترددت.

وناشد عدم تصديق كل ما يقال قائلا: “ليس كل يقال يجب أن نصدقه لا بد أن نفكر بمنطقية قبل التسرع في الشير ، خاصة أن أغلب الشائعات مقصود بها الإضرار بالاقتصاد المصري” .

وأشار مدبولي إلى أن أحد تلك الشائعات التي ترددت الفترة الماضية تتعلق باتفاق صندوق النقد الدولي وأن البرنامج لن يكتمل.

وأوضح أن بعض القرارات لا يجب الإعلان عنها، وهم لا يتحدثون ولكن يعلمون من البداية أن الاتفاق له يوم وموعد محدد.