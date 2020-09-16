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رئيس الوزراء البريطاني : نسعى لزيادة فحوص كورونا لـ500 ألف يوميًّا بنهاية أكتوبر

وأكد جونسون، أمام لجنة برلمانية "سنزيد الفحوص إلى زهاء 500 ألف يوميًّا بحلول نهاية أكتوبر"
هيثم سمير 9:46 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20 9:46 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إن حكومته تعكف على تعزيز قدراتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تسعى لأن تكون قادرة على إجراء 500 ألف فحص يوميًّا بحلول نهاية أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد جونسون، أمام لجنة برلمانية “سنزيد الفحوص إلى زهاء 500 ألف يوميًّا بحلول نهاية أكتوبر”، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

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وأضاف أنه يأمل أن يكون ذلك كافيًا لمواجهة الطلب المتزايد على الفحوص. وقال مجددًا إن حكومته ستُجري مراجعة فيما يتعلق بأسلوب تعاملها مع أزمة جائحة كورونا لكنه لم يحدد موعدًا لذلك.

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بقلم هيثم سمير

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