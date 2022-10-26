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رئيس الوزراء : الإمارات تحتل المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر

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رئيس الوزراء : الإمارات تحتل المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر
جريدة المال

أحمد علي

عصام عميرة

12:09 م, الأربعاء, 26 أكتوبر 22

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ان العلاقات المصرية الإماراتية بلغت مستويات متميزة للغاية، تمثلت في استحواذ الإمارات على المركز الأول بين الدول في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29% بقيمة 4.6 مليار دولار خلال الشهور ال 9 من العام المالي 2021/2022.

وأضاف في كلمته بمؤتمر مصر – الإمارات قلب واحد المقام حاليا بالقاهرة، ان الإمارات تستحوذ على 42% من اجمالي الاستثمارات المباشرة العربية.

وأوضح رئيس الوزراء، ان العلاقات المتميزة بين الدولتين تمثلت في حجم الاستثمارات الاماراتية المتنوعة في قطاعات تجارية وصناعية وخدمية.

جريدة المال

أحمد علي

عصام عميرة

12:09 م, الأربعاء, 26 أكتوبر 22