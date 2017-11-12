رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر فقط على زيادة الأسعار

أحمد عاشور قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء يوم الأحد، إن الإصلاح الاقتصادي لايقتصر فقط علي زيادة أسعار الخدمات المقدمة ولكن استعادة المثل العليا والمبادئ والأخلاق والاصرار علي تحقيق الأحلام. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مؤسسة أخبار…

أحمد عاشور

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء يوم الأحد، إن الإصلاح الاقتصادي لايقتصر فقط علي زيادة أسعار الخدمات المقدمة ولكن استعادة المثل العليا والمبادئ والأخلاق والاصرار علي تحقيق الأحلام.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مؤسسة أخبار اليوم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.

واليوم افتتح مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادي الرابع” والذي يعقد تحت عنوان” مصر.. طريق المستقبل الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل” في الفترة من 12 إلي 14 نوفمبر.