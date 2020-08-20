رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمنى زيارة الإمارات خلال العام الحالي

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا عبر الفيديو مع أعضاء من الجالية اليهودية في دولة الإمارات، وقال إنه يأمل في زيارة الإمارات قبل نهاية العام 2020.

ووذكرت «روسيا اليوم» أن قال نتنياهو عبر الفيديو “هذا هو يوم عظيم جدا بالنسبة لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي، نحن على أبواب عصر تاريخي عبارة عن السلام مقابل السلام، السلام بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، السلام الذي يتوسع بين إسرائيل والعالم العربي، هذا السلام جيد لإسرائيل ولشعبنا ولجميع شعوب المنطقة”.

وأضاف: “آمل أن أزوركم قريبا، خلال هذا العام، وإذا ما تغلبنا حتى هذا الموعد على جائحة كورونا، أنا مستعد لأصافحكم أيضا، شكرا جزيلا لكم وتحياتي من أورشليم”. נתניהו קיים היום שיחת זום עם ראשי הקהילה היהודית באיחוד האמירויות ואמר להם כי הוא "מקווה לבקר בקרוב, בשנה הזאת, באיחוד האמירויות" pic.twitter.com/PF2pHEeB5m— Barak Ravid (@BarakRavid) August 20, 2020

وكانت السفارة الإسرائيلية الافتراضية في دول الخليج فاجأت اليوم متابعيها بمقطع فيديو لأول اتصال هاتفي بين إسرائيل والإمارات في التاريخ، عقب تدشين خطوط الهاتف بين الدولتين.

​وبدأ تشغيل الاتصالات الهاتفية المباشرة بين الإمارات وإسرائيل لأول مرة في التاريخ، يوم الأحد الماضي، بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق، أجرى وزيرا خارجية إسرائيل غابي أشكنازي، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، أول اتصال رسمي بين البلدين، وذلك قبل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي.