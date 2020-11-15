رئيس الوزراء الإثيوبي: العملية العسكرية في تيجراي «تحرز تقدما جيدا»

العنف العرقي تسبب في نزوح الآلاف ومقتل المئات غرب البلاد

قال رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد اليوم (الأحد) إن العملية العسكرية في تيجراي شمالي البلاد “تحرز تقدما جيدا”، وسط توقعات بمصرع 34 شخصا في هجوم مسلح وقع السبت.

العملية العسكرية في تيجراي

وأوضح أحمد اليوم الأحد أن “حملتنا في إقليم تيغراي التي تهدف إلى دعم سيادة القانون تحرز تقدما جيدا. ستسود العدالة. وستنتصر إثيوبيا”.

وأضاف “من يرتكب جرائم ضد الإنسانية والسلام سيحاسب. سنظل صامدين في عزمنا على تطبيق العدالة وسيادة القانون”.

وتابع: “بفضل الشجاعة الاستثنائية والتزام أبنائها وبناتها، ستكون إثيوبيا أكثر قدرة على تحقيق أهداف العملية بنفسها”.

ذكرت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا اليوم (الأحد)، أنه من المتوقع مقتل ما يصل إلى 34 شخصا في هجوم مسلح وقع حديثا.

وفي بيان صحفي أرسل إلى وكالة أنباء ((شينخوا))، ذكرت اللجنة أن هجوما مسلحا وقع في منطقة بينيشانغول-جوموز غربي البلاد، أمس السبت، أسفر عن مقتل 34 شخصا.

وأضافت اللجنة أن حافلة ركاب في منطقة بينيشانغول-جوموز، وقعت مساء أمس السبت في كمين نصبه لها المسلحون، ما أسفر عن مقتل 34 شخصا.

ولم يفصح البيان عن هوية المهاجمين والدوافع المحتملة وراء الهجوم.

وأسفر العنف العرقي بين أفراد مختلف المجموعات العرقية في المنطقة في الأشهر الأخيرة، عن مقتل المئات ونزوح الآلاف.

وتحتدم الاشتباكات بشكل أساسي من أجل الاستيلاء على السلطة وموارد الأرض.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

