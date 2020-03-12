رئيس الوزراء : الأوضاع مستقرة حتى الآن والأمطار والرياح تزداد خلال الساعات المقبلة

ناشد رئيس الوزراء المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة لعدم التعرض لصعق أو حدوث أي نوع من أنواع هذه الحوادث .

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تطورات حالة الطقس السئ من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، حيث تابع مع المحافظين تطورات الطقس وآثاره والإجراءات التي تتم ، وقال إنه يتابع إحصائيات دقيقة لكميات الأمطار بمختلف المحافظات وحتى هذه اللحظة الأوضاع مستقرة ويعلمون أنه في الساعات المقبلة سوف تزيد كمية الأمطار والرياح .

وناشد رئيس الوزراء – في مؤتمر صحفي من مقر غرفة العمليات المركزية- المواطنين بتجنب الحركة اليوم وغدا بصورة كبيرة لأن هناك كمية كبيرة من الأمطار والرياح العالية جدا في الساعات المقبلة .

كما ناشد رئيس الوزراء المواطنين أيضا بالابتعاد عن أعمدة الإنارة لعدم التعرض لصعق أو حدوث أي نوع من أنواع هذه الحوادث .



وأوضح أن هناك احتمالية لتقليل ضغط المياه مع كثافة الأمطار للمساعدة في أن تستوعب المواسير وشبكات الصرف كمية الأمطار بدرجة أكبر ، ويمكن أن تنقطع المياه في بعض المناطق.

ووجه رئيس مجلس الوزراء التحية إلى كل العاملين المتواجدين بالشوارع لخدمة البلد وأداء واجبهم ويتواجدون في الشوارع منذ أمس لمواجهة أزمة الطقس .

وأشار مدبولي إلى أنه يتابع حالة الطقس بالمحافظات لحظة بلحظة و جميع المحافظين يتواجدون في أماكنهم الآن ، وغرفة الأزمات المركزية بمجلس الوزراء مفعلة منذ يومين.

كما أكد رئيس الوزراء توافر المعدات من المحافظات وأشار إلى أن وزارة الدفاع تساعد بمعداتها أيضا ووزارة الداخلية تقوم بالمساعدة ورجالها يتواجدون في الشوارع لضمان سيولة المرور .

وقال مدبولي أن الحكومة قامت بتحركات استباقية لمواجهة هذه الأمطار واتخذت قرار منح أجازة للعاملين كإجراء استباقي لمواجهة الأمطار.