رئيس الوزراء الألباني متحدثًا عن دور محمد علي بزيارته مصر : يملؤني الفخر للحديث عن جذورنا المبكرة

وأضاف رئيس الوزراء الألباني أن مصر، التي نراها اليوم، بقوتها وصلابتها وقوة تأثيرها في المنطقة، إنما هو نتيجة الحكمة والرؤية الثاقبة للرئيس السيسي.

أعرب إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، عن تقديره البالغ لما لقيه من حُسن استقبال وضيافة في مصر، مؤكدًا أهمية اللقاء، الذي جمعه، اليوم، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: أشعر بسعادة كبيرة لحرصه على مقابلتنا، لافتًا إلى أن بلده يدعم الجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس السيسي لبناء الدولة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء الألباني أن مصر، التي نراها اليوم، بقوتها وصلابتها وقوة تأثيرها في المنطقة، إنما هو نتيجة الحكمة والرؤية الثاقبة للرئيس السيسي.

إيدي راما قال ذلك، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، اليوم، عقب جلسة مشاورات موسعة حضرها عدد من الوزراء من الجانبين المصري والألباني.

وأشار رئيس الوزراء الألباني إلى الدور التاريخي الذي لعبه محمد علي، مؤسس الأسرة العلوية، في بناء مصر الحديثة، قائلًا: “أتشرف ويملؤني الفخر لأن أكون هنا، اليوم، للحديث عن جذورنا المبكرة وعلاقات الصداقة الممتدة التي تربط بلدينا”.

وتابع موجهًا حديثه لرئيس الوزراء: “الآن الأمر يتوقف علينا للبناء على ذلك التعاون وتقوية علاقتنا، وأودّ أن أشكرك على تحمسك للمُضي قدمًا لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة، لتحديد صور التعاون في المجالات التي نرغب في تقديم المزيد من الدعم لها”.

وأشار إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حتى الآن، لا تزال قليلة، في الوقت الذي نرى فيه أن مستقبل التجارة بيننا واعد.

وأعرب عن تطلعه لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وتيرانا والعكس، والذي سيساعد الكثيرين الذين يودون أن يأتوا لزيارة مصر.