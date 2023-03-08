رئيس الوزراء: الأفضلية في طرح الكيانات الكبيرة كالبنوك والتأمين لمستثمر إستراتيجي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك كيانات عملاقة مثل البنوك وشركات التأمين وحجمها يتخطى 300 و 400 مليون دولار، ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، وفي هذه الشركات سيتحركون نحو أن تكون الأفضلية للمستثمر الاستراتيجي، وسيكون في الشركات ذات الحجم الكبير لأنه يدخل يعظم من قيمة ذلك الأصل ويمكنه أن يضخم ويعظم من أصول الدولة في هذا الموضوع.

وتابع رئيس الوزراء أن ذلك سيكون مع إمكانية طرح جزء بعد ذلك في البورصة للمصريين .. وباقي الشركات سيكون لها ألية مختلفة.

وقال إنه ستتم الاستعانة باستشاري طرح عالمي للشركات ذات الحجم الكبير المزمع طرحها لمستثمرين إستراتيجيين، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعًا بخصوص الاستشاريين العالميين الذين سيتولون إدارة طرح الكيانات الكبيرة.